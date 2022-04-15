Trakya Üniversitesinde Ayşekadın Aile Sağlığı Merkezi açılacak

EDİRNE (AA) - Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Trakya Üniversitesi Ayşekadın Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'nin faaliyet belgesi ve ruhsat belgesini Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na takdim etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, üniversite personeli, Edirne'de kaydı bulunmayan üniversite öğrencileri ve arzu eden tüm vatandaşların birinci basamak tanı, tedavi ve koruyucu sağlık hizmeti alabilmesi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı asistanlarının klinik eğitimlerini, asıl faaliyet alanları olan aile hekimliği uygulamaları içinde tamamlayabilmesi amacıyla hizmet verecek olan Trakya Üniversitesine bağlı Eğitim Aile Sağlığı Merkezinin açılışa esas işlemleri tamamlandı.

Rektörlük makamındaki programda, Yıldırım, Trakya Üniversitesi Ayşekadın Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'nin faaliyet belgesi ve ruhsat belgesini Tabakoğlu'na takdim etti.

Törende, Trakya Üniversitesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren ve Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma Heves Yılmaz da yer aldı.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılış onayı ve ruhsatlandırma işlemleri tamamlanan merkez Sağlık Bakanlığı ve Trakya Üniversitesi arasında imzalanan sözleşme ile hizmete açılacak.