Trakya Üniversitesi personeli kahve pişirme tekniklerini öğrendi

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte barista Kağan Giritli, kahve tarihi, çeşitleri ve pişirme teknikleri hakkında bilgi verdi. Trakya Üniversitesi personeli, İtalya'ya özgü espresso hazırlama tekniklerini uygulamalı olarak öğrendi.

Trakya Üniversitesi personeli kahve pişirmenin püf noktalarını uzmanından öğrendi.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte barista Kağan Giritli, kahvenin tarihi, çeşitleri ve pişirme teknikleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Ardından Giritli, İtalya'ya özgü kahve türü olan espresso hazırlamanın tekniklerini uygulamalı olarak anlattı, katılımcılarla kahve hazırladı.

-"Amaç motivasyonu artırmak"

Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Burak İşçimen AA muhabirine, etkinliğe 50 üniversite çalışanının katıldığını söyledi.

İşçimen, temel amaçlarının motivasyonu artırmak olduğunu dile getirdi.

Eczacılık Fakültesi Sekreteri Selma Biner de düzenlenen mini yarışmada üçüncü olmanın eğlenceli olduğunu belirterek, kahve makinesinin önemi, kahveye eklenen sütün sıcaklığı ve iki bileşeni karıştırmanın ne kadar önemli olduğunu öğrendiğini ifade etti.

Fadime Taç da entelektüel ve teknik bilgilerin paylaşıldığı kaynaşma sağlayan etkinliğin verimli geçtiğini anlattı.

Yasemin Burgaz ise kahvenin serüvenini öğrenmenin güzel bir deneyim olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.