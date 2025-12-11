Haberler

Trakya Üniversitesi'nde ani kalp durmalarına karşı OED cihazları hizmete alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trakya Üniversitesi, ani kalp durması vakalarına acil müdahalede bulunmak üzere ASELSAN tarafından üretilen eksternal defibrilatörleri kampüsündeki 11 farklı noktaya yerleştirdi. Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Burak Sayhan, hızlı müdahale ile kalp durmalarında hayati önem taşıdığını belirtti.

Trakya Üniversitesinin çeşitli alanlarına ani kalp durması vakalarında acil tıbbi personel vakaya müdahale edinceye kadar geçen sürede ilk yardım bilgisi alan kişilerin kullanabileceği ASELSAN tarafından üretilen eksternal defibrilatör (OED) cihazları yerleştirildi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Burak Sayhan, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği'nde düzenlenen toplantıda cihazları tanıttı.

Güvenli Kampüs Projesi kapsamında cihazların 11 farklı noktaya yerleştirildiğini anlatan Sayhan, "Hastane dışında kalp durmaları ölümlerin en sık sebepleri arasında. Son çalışmalar 45 yaş altındaki kişilerde ani kalp durmalarının çok sık olduğunu göstermektedir. Kampüsümüzde öğrencilerimiz ve çalışanlarımız bu yaş grubunda olduğu için hedef kitlemiz bu insanlar." dedi.

Sayhan, kalbi durmuş bir insana hızlı şekilde müdahalenin hayat kurtardığını vurguladı.

Kalp durmalarında ilk 4 dakikada etkin müdahale yapıldığında hastanın sağlıklı şekilde hayata tutunabildiğini ifade eden Sayhan, şunları kaydetti:

"Bu süre 10 dakikayı bulduğu zaman kalbi çalışsa bile bu hastalarda ileriye dönük kalıcı beyin hasarları olmaktadır. Bizim amacımız kalp durmasıyla gelen hastada kanın hayati organlara etkin, doğru şekilde ulaştırılmasını sağlamaktır. Temel yaşam desteği algoritmalarımız var. Bunlardan en önemlisi de duran kalbe şok uygulayan bir cihaz geliştirildi. Profesyonel sağlık ekibi gelene kadar hastaya bu cihazla etkin, temel, doğru yaşam desteği verilmesi yaşama tutunmasını sağlayacaktır."

Cihazların kampüste yoğunluğun yüksek olduğu sosyal tesisler, alışveriş merkezi, dekanlıklar, rektörlük binası ve müze gibi 11 noktaya yerleştirildiğini belirten Sayhan, personel ve öğrencilere yönelik eğitimlerin sürdüğünü söyledi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Sağlık
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlerbirliği'nde skandallar bitmiyor! Kongre'ye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı

Kongreye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı
Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim

Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim
Gribin ilacı bu meyve! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor

Gribin gerçek ilacı! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Gençlerbirliği'nde skandallar bitmiyor! Kongre'ye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı

Kongreye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı
Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor

Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor
Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti

Türkiye'de 400'den fazla şubesi var! Dev marka konkordato ilan etti
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
title