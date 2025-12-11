Trakya Üniversitesi'nde ani kalp durmalarına karşı OED cihazları hizmete alındı

Trakya Üniversitesinin çeşitli alanlarına ani kalp durması vakalarında acil tıbbi personel vakaya müdahale edinceye kadar geçen sürede ilk yardım bilgisi alan kişilerin kullanabileceği ASELSAN tarafından üretilen eksternal defibrilatör (OED) cihazları yerleştirildi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Burak Sayhan, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği'nde düzenlenen toplantıda cihazları tanıttı.

Güvenli Kampüs Projesi kapsamında cihazların 11 farklı noktaya yerleştirildiğini anlatan Sayhan, "Hastane dışında kalp durmaları ölümlerin en sık sebepleri arasında. Son çalışmalar 45 yaş altındaki kişilerde ani kalp durmalarının çok sık olduğunu göstermektedir. Kampüsümüzde öğrencilerimiz ve çalışanlarımız bu yaş grubunda olduğu için hedef kitlemiz bu insanlar." dedi.

Sayhan, kalbi durmuş bir insana hızlı şekilde müdahalenin hayat kurtardığını vurguladı.

Kalp durmalarında ilk 4 dakikada etkin müdahale yapıldığında hastanın sağlıklı şekilde hayata tutunabildiğini ifade eden Sayhan, şunları kaydetti:

"Bu süre 10 dakikayı bulduğu zaman kalbi çalışsa bile bu hastalarda ileriye dönük kalıcı beyin hasarları olmaktadır. Bizim amacımız kalp durmasıyla gelen hastada kanın hayati organlara etkin, doğru şekilde ulaştırılmasını sağlamaktır. Temel yaşam desteği algoritmalarımız var. Bunlardan en önemlisi de duran kalbe şok uygulayan bir cihaz geliştirildi. Profesyonel sağlık ekibi gelene kadar hastaya bu cihazla etkin, temel, doğru yaşam desteği verilmesi yaşama tutunmasını sağlayacaktır."

Cihazların kampüste yoğunluğun yüksek olduğu sosyal tesisler, alışveriş merkezi, dekanlıklar, rektörlük binası ve müze gibi 11 noktaya yerleştirildiğini belirten Sayhan, personel ve öğrencilere yönelik eğitimlerin sürdüğünü söyledi.