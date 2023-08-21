Trakya'da Veterinerler Şiddet Olaylarını Protesto Etmek İçin İş Bıraktı

Trakya'da 2 bini aşkın veteriner, şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla bugün iş bıraktı. Acil müdahaleler hariç bugün kliniklerini açmama kararı alan veterinerler yaptıkları açıklama ile veteriner hekimlerin de Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamına alınmasını istedi.

Trakya'da 2 bini aşkın veteriner, şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla bugün iş bıraktı. Acil müdahaleler hariç bugün kliniklerini açmama kararı alan veterinerler yaptıkları açıklama ile veteriner hekimlerin de Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamına alınmasını istedi.

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) ile 56 Veteriner Hekim Odası ülke genelinde bugün bir gün süreyle iş bıraktıklarını açıkladı. İş bırakma eylemine Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası ve Edirne Belediye Başkan Yardımcı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu da destek verdi. Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Polat Türkoğlu ve oda üyeleri basın açıklamasından önce Edirne'deki Atatürk heykeli önünde saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

"VETERİNER HEKİMLER 'SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI' KAPSAMINA ALINMALIDIR"

Türkoğlu, yaptığı basın açıklamasında, şunları kaydetti:

"Bizler linç ediliyor, darp ediliyor, daha ötesi öldürülüyoruz ve bizlerle birlikte aslında halk sağlığı da ölüyor. Yaşanan süreç, biz veteriner hekimleri yıldırmış, bıktırmış ve artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Sağlık çalışanları için düzenlenen yıpranma payı, ek gösterge, maaş iyileştirmesi gibi tüm özlük hakları konularında ve Sağlıkta Şiddet Yasası'nda veteriner hekimler kapsam dışı bırakılmış ve dışlanmışlardır. Meslektaşlarımız büyük umutlarla başladıkları mesleklerini bırakmakta, özellikle genç meslektaşlarımız geleceklerini yurt dışında aramaktadırlar. Veteriner hekimler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda Sağlık Hizmetleri Sınıfı'nda tanımlanmıştır, vakit kaybetmeden gereği yapılmalı, veteriner hekimliğin hangi alanında olursa olsun yaptıkları hizmetlerle kamu sağlığını koruyan tüm veteriner hekimler 'Sağlıkta Şiddet Yasası' kapsamına alınmalıdır."

"VATANIMIZDA HİZMET VERMEK İSTİYORUZ"

Edirne Belediye Başkan Yardımcı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu'da veteriner hekimlerin iş bırakma eylemine destek verdi. Tanrıkulu, "Veteriner hekimlere uygulanan şiddet, bu nedir? Bu gidiş doğru bir gidiş değildir. Bütün eğitimli bakiyeyi, bu ülkenin vergileriyle okuduğumuz okullarda mühendisi, doktoru, veteriner hekimi artık bu ülkeyi terk ediyor. Oysaki biz ülkemizde, vatanımızda hizmet vermek istiyoruz" diye konuştu.