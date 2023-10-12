Trafik Kazasında Kask Takmayan Kişiden Uyarı

Antalya'da trafik kazasında kask takmadığı için yürüme engelli hale gelen bir kişi, motosiklet sürücülerini kask takmaları konusunda uyardı. Kazada ağır yaralanan ve birçok operasyon geçiren kişi, kask kullanmanın önemine dikkat çekti.

Antalya'da trafik kazasında kask takmadığı için yürüme engelli hale gelen kişi, motosiklet sürücülerini kask takmaları konusunda uyarıda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamaya göre, kask ve koruyucu ekipman olmadan 27 Ağustos'ta motosikletle kaza geçiren Enes Çapkan ağır yaralandı.

Kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda kalan ve birçok operasyon geçiren Çapkan, yürüme engelli hale geldi.

Çapkan, yaşadığı olaydan sonra motosiklet sürücülerini kask ve koruyucu ekipman kullanmaları konusunda uyardı.

Çapkan, kask olmadan kullandığı motosikletle kaza yaptığını ve hayatının altüstü olduğunu anlattı.

İnsanların kask olmadan motosiklet kullanmamaları gerektiğini kaydeden Çapkan, "Kendisini ve sevdiklerini düşünen hiç kimse kasksız motosiklet kullanmasın. Ben geçirdiğim kazada kask kullanmadığım için yatağa bağlı hale geldim." dedi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Şafak Özyörük ise motosiklet sürücülerinin karıştığı trafik kazalarında kask ve koruyucu ekipman kullananların kazayı daha hafif atlattığını belirtti.