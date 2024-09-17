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Trafik Kazasında Beyin Ölümü Gerçekleşen Genç Kadının Organları 4 Hastaya Umut Oluyor

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde trafik kazası geçiren 25 yaşındaki Melike Seven'in beyin ölümü sonrası bağışlanan organları, nakil bekleyen 4 hastaya umut sağladı. Kazada 5 kişi yaralandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrasında ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 13 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Melike Seven'in (25) bağışlanan organları nakil bekleyen 4 hastaya umut oldu.

Kaza, 4 Eylül akşamı Karacasu-Tavas karayolu üzerinde meydana geldi. A.G. yönetimindeki 45 RA 7474 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Melike Seven (25) idaresindeki 34 ZC 701 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlar farklı yönlere doğru savrulurken, otomobil sürücüsü Melike Seven araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

13 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Tedaviye alınan Melike Seven'in bugün öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Nazilli Devlet Hastanesi Organ Bağış ekibinin durumu bildirdiği Seven'in ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Seven'in bağışlanan organlarından kalbi, karaciğeri ve böbrekleri ameliyatla alındı. Bağışlanan organlar İzmir ve Antalya'da 4 hastaya nakledilmek üzere Sağlık Bakanlığı'na ait helikopterle götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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