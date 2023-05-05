Trafik kazalarına karşı ilk yardım önerileri

1-7 Mayıs Trafik ve İlk Yardım Haftasına yönelik, trafik kazalarının önlenmesi için trafik kurallarına uymanın ve ilk yardımın önemi vurgulayan uzman hemşire Başak Türkmen kazalarda ilk yardımın nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgi verdi.

1-7 Mayıs Trafik ve İlk Yardım Haftasına yönelik, trafik kazalarının önlenmesi için trafik kurallarına uymanın ve ilk yardımın önemi vurgulayan uzman hemşire Başak Türkmen kazalarda ilk yardımın nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgi verdi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl yaklaşık 1,3 milyon insan karayolu trafik kazaları sonucu hayatını kaybettiğini ifade eden İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık ve Yüksek Meslek Okulu'ndan uzman hemşire Başak Türkmen, "Hayatını kaybedenlerin yarısından fazlasını yayalar, bisiklet ve motosiklet sürücüleri oluşturmaktadır" dedi.

"İLK YARDIM UYGULAMALARI KORUMA, BİLDİRME VE KURTARMA BAŞLIKLARI DOĞRULTUSUNDA YAPILMALIDIR"

Türkmen, "Trafik kazalarında ilkyardım uygulamaları, ilk yardımın temel uygulamaları olan Koruma, Bildirme ve Kurtarma başlıkları doğrultusunda yapılmalıdır. Koruma dediğimiz ilk aşamada ilkyardımcı kendisinin, hasta/yaralının ve çevrenin güvenliğini sağlar. Olay yerinin fark edilmesini sağlamak amacı ile reflektör yerleştirir. Çevredeki kalabalık dağıtılır. Kazanın yapıldığı aracın kontağı kapatılır. Patlama ve ekstra yaralanma riski yok ise hasta hareket ettirilmez. Bildirme dediğimiz ikinci aşamada ilkyardımcı en hızlı şekilde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aktive etmelidir ve Kurtarma dediğimiz son aşamada ise hasta/yaralının korku ve endişelerin giderilmeli ve sıcak tutulmalıdır. Hasta/yaralının durumunu değerlendirerek, gerekli ilk yardım uygulamaları öncelikler değerlendirilerek yapılmalıdır. Kanama var ise durdurmaya çalışılmalı, ağızdan katı veya sıvı besinler verilmemeli, 112 ekibi olay yerine ulaşıncaya kadar hasta/yaralının bilinç kontrolü yapılmalı ve vücuduna saplanmış yabancı cisim var ise çıkartılmamalı" diye konuştu.

KAZALARA NEDEN OLAN RİSK FAKTÖRLERİ

Türkmen, "Hız, alkol ve diğer psikoaktif maddelerin etkisi altında araç kullanmak, motosiklet kaskı, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanılmaması, sürücü dikkatini dağıtan unsurlar (cep telefonu gibi), güvenli olmayan yol altyapısı ve temel standartları sağlamayan güvensiz araçların trafikte bulunması kazalara sebebiyet veren risk faktörleridir" dedi.