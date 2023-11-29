Trafiğin Yoğun Olduğu Saatlerde Filtrelenmemiş Hava Solumak Tansiyonu Yükseltiyor

ABD'de yapılan bir araştırma, trafiğin yoğun olduğu saatlerde filtrelenmemiş havayı solumanın, hem arabada içindeyken hem de 24 saat sonrasına kadar tansiyonu önemli ölçüde yükselttiğini ortaya koydu.

LOS ANGELES, 29 Kasım (Xinhua) -- ABD'de yürütülen bir araştırma, trafiğin yoğun olduğu saatlerde filtrelenmemiş havayı solumanın, hem arabada içindeyken hem de 24 saat sonrasına kadar tansiyonu önemli ölçüde yükselttiğini ortaya koydu.

Washington Üniversitesi'nden araştırmacılar, yaşları 22 ile 45 arasında değişen sağlıklı katılımcıları Seattle kentinde trafiğin yoğun olduğu saatlerde otomobille gezdirerek tansiyonlarını izledi.

Yolculukların ikisinde, yoldaki filtrelenmemiş havanın otomobile girmesine izin verildi. Üçüncü yolculukta ise otomobile partikül kirliliğini yüzde 86 oranında önleyen yüksek kaliteli HEPA filtreler yerleştirildi.

Salı günü Annals of Internal Medicine dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, filtrelenmiş havayla gerçekleştirilen yolculuklarla karşılaştırıldığında filtrelenmemiş havanın solunması, tansiyonun net olarak 4,50 mm Hg'den (milimetre cıva) fazla yükselmesine yol açtı.

Araştırmada bu yükselmenin hızlı şekilde gerçekleştiği, yolculuğun ilk saatinde zirveye ulaştığı ve en az 24 saat sabit kaldığı sonucuna ulaşıldı.

Araştırma, ABD Çevre Koruma Ajansı ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından finanse edildi.