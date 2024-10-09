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Trabzon'da Sağlık Turizmi Potansiyeli Artıyor

Trabzon'da Sağlık Turizmi Potansiyeli Artıyor
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Sağlık turizm potansiyeli giderek artan Trabzon'da, bu yılın 9 ayında Gürcistan, Azerbaycan, Almanya, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Rusya'dan gelen turistlere hizmet verildi.

Sağlık turizm potansiyeli giderek artan Trabzon'da, bu yılın 9 ayında Gürcistan, Azerbaycan, Almanya, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Rusya'dan gelen turistlere hizmet verildi.

Kentte, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinin yanı sıra 6 kamu hastanesi, 4 özel hastane, 12 muayenehane ve acentelerle toplam 36 merkeze başvuran yabancılar, başta genel cerrahi, çocuk hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum ile dermatoloji branşları olmak üzere 29 öncelikli hizmetten yararlandı.

Ülke çeşitliliğiyle sağlık turizm ağı giderek genişleyen kentte, bu kapsamda yılın ocak-eylül döneminde 24 bin 507 turiste sağlık hizmeti sunuldu.

"Bizim özellikle Gürcistan baş aktörümüz"

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine, sağlık turizminin gerçekten ülkenin dinamosu olduğunu söyledi.

Ekonomik anlamda da sağlık turizminin ülkenin sürükleyici kalemi olduğunu dile getiren Usta, "Biz de ülkemizdeki rolümüze uygun olarak elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Biliyorsunuz bu anlamda bölgedeki ülkelerle yakın temaslar halinde olunuyor. Bunlardan özellikle Azerbaycan-Bakü vardı. Şimdi yakın zamanda Tiflis seferleri de başlayacak ve Gürcistan'a bir kapı daha oluşturmuş olacağız." ifadesini kullandı.

Usta, sağlık turizminden daha fazla pay almaya gayret edeceklerine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim özellikle Gürcistan baş aktörümüz. Özellikle Gürcistan'dan buraya ulaşımın çok kolay olması, sağlık hizmetindeki kalitemizin, verimliliğimizin, hizmet standardımızın Gürcistan koşullarına göre çok yüksek olması bizi çekim alanında baş aktör yapıyor. Tabii bizim gibi diğer bölge illerimizde de bundan nasiplenme oluşuyor. Gürcistan o anlamda baş aktör olarak görünüyor."

İkinci rolde de Azerbaycan'ın göründüğünü belirten Usta, "Çünkü seferler yapılmaya başlandı. Haftada 4 sefer olmaya başlandı ve artık Azerbaycan'dan Bakü'den bizim kardeşlerimiz olan Azerbaycanlı insanlar buraya çok rahat gelebilmeye başladılar ve gelince de bu, rakamlarımıza, verimliliğimize, hizmetimize yansır duruma geldi. Azerbaycan da bu anlamda bizim kamuda özellikle ikinci sırada görünüyor. Yine Almanya ve Arabistan da listemizde yer alıyor." diye konuştu.

Usta, Azerbaycan, Almanya ve Gürcistan yanında Arap ülkelerinden de gelenler olduğuna işaret ederek, hem kamu hem de özeldeki hastanelerde onların da sağlık hizmetinden yararlandıklarını aktardı.

"Gürcistan'ın Tiflis başkentini de değerlendirmiş olacağız"

Sağlık turizminde pazar arayışlarının devam ettiğini ve potansiyelin her geçen gün arttığını vurgulayan Hakan Usta, "Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) önderliğindeki HİSER (Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması) Projesi kapsamında özellikle Tiflis'i de eklemiş olduk. İnşallah 14 Ekim itibarıyla ilimize ilk sefer gelmiş olacak. Onunla birlikte bundan sonraki süreçte o lokasyonu, özellikle Gürcistan'ın başkenti Tiflis'i de değerlendirmiş olacağız." dedi.

Usta, ülke çeşitliliğini artırmak için çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bizim lokasyon olarak tabii ülkeler arası politikaların da gelişmesi durumunda Tebriz'in, Erivan'ın özellikle değerlendirilmesi gerekiyor. O anlamda da gerekli girişimleri TTSO'nun HİSER Projesi kapsamında zaten öneriyoruz ve çalışmaları onların yürüttüğünü de biliyoruz. Aynı zamanda Soçi ile Rusya ile bir bağlantının gemiyle feribotla olması yönünde de yine TTSO'nun çalışması var. Bunlar bütün çekim alanının ilimize olmasını sağlayacak lokasyonlar ve çalışmalar, kademe kademe bunların da devreye gireceğinden eminiz."

"Hedefimiz giderek artan oranlarda sağlık turizminden istifade etmek"

Özel, kamu ve acente olmak üzere 36 merkezde sağlık hizmeti verildiğine işaret eden Usta, "Bunlarla sağlık turizminde giderek artan sayılarımız var. İlimizdeki sağlık turizmini standartlarda verme gayreti içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Usta, hedeflerinin giderek artan oranlarda sağlık turizminden istifade etmek olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aynı zamanda halkımızın hizmetini de aksatmamak. Sağlık turizmi bizim şehir hastanesiyle birlikte taçlanacak bir hizmet. Halkımız şundan müsterih olsun. Halkımıza verdiğimiz hizmeti biz aksatarak bu hizmeti vermiyoruz ama ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak adına dış kaynaklara da ihtiyacımız var. En kolay erişebileceğimiz dış kaynaklardan biri de bu olduğu için bundaki rolümüze halkımızın da destek vermesini talep ediyoruz."

Hastalar da alınan hizmetten memnun

Sağlık turizmi kapsamında KTÜ Farabi Hastanesini tercih eden Musa Hacıyev, Tiflis'ten tedavi için Trabzon'a geldiğini söyledi.

Trabzon'un sağlık turizmini ve KTÜ Farabi Hastanesinin adını çok duyduğunu aktaran Hacıyev, şöyle konuştu:

"Ondan dolayı da burayı tercih ettik. Hem buranın personelinden hem de tedavisinden çok memnun kaldık. Özellikle doktorların erken tanı koymaları bizim için önemliydi. Aynı zamanda burada Tiflis'ten, Azerbaycan'dan ve diğer ülkelerden de çok insanlar gördük. Bu bizi memnun etti."

Gürcistan'dan tedavi için KTÜ Farabi Hastanesine gelen Zaza Malakmadze de kardiyoloji bölümüne başvurduğunu, hastanedeki doktorlardan ve aldığı hizmetten çok memnun kaldığını vurguladı.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Sağlık

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