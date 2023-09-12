Trabzon Hastanelerinde Hijyen Denetimi İçin 'Karekod Barkod' Uygulaması

Trabzon'da kamu hastanelerinde hijyen denetimi için başta lavabolar olmak üzere yoğun kullanılan alanlara konulan 'karekod barkod' yazılımı ile hasta ve yakınları, gördükleri olumsuzlukları cep telefonuyla anında personele bildiriyor.

TRABZON'da kamu hastanelerinde hijyen denetimi için başta lavabolar olmak üzere yoğun kullanılan alanlara konulan 'karekod barkod' yazılımı ile hasta ve yakınları, gördükleri olumsuzlukları cep telefonuyla anında personele bildiriyor. Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, 'Amacımız; halkamızı da işin içerisine katarak, hızlı bir şekilde kirli olan ortamları hijyenik ve temiz hale dönüştürmek' dedi.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü, kamu hastanelerinde başta lavabolar olmak üzere yoğun kullanılan alanların hasta ve yakınlarınca denetlenebilmesi için geliştirilen 'karekod barkod' yazılımını kent genelinde devreye soktu. Hastanelerde belirlenen noktalara yerleştirilen barkodu cep telefonu kamerasıyla okutanlar, gördükleri olumsuzlukları; 'çok kirli', 'az kirli' ve 'temiz' seçeneğine tıklayarak, anında ilgililere bildiriyor. Yazılımla, hijyen durumundan haberdar olan temizlik personeli, bildirilen noktalara anında müdahale edip, temizliyor.

'KİRLİ ORTAMLARI HİJYENİK HALE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ'

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, halk sağlığında hijyenin önemli olduğuna dikkat çekerek, Hijyen, çok önem arz ediyor. Daha hijyenik ortamlarda hizmet verebilmek adına özellikle bütün kamu tesislerimizdeki personelimizin, hasta ve yakınlarının kullandığı tüm lavabo ve tuvaletlerde karekod uygulamasını başlatmış bulunuyoruz. Bununla amacımız; halkamızı da işin içerisine katarak, hızlı bir şekilde kirli olan ortamları hijyenik ve temiz hale dönüştürmeye çalışıyoruz. Vatandaşımız o karekod uygulamasına girince hemen karşısına çıkan 'temiz', 'kirli' ya da 'çok kirli' ibarelerinden herhangi birini işaretliyor. 'Kirli' veya 'çok kirli' işaretlendiği zaman SMS ile temizlik personeli ve yönetici anında haberdar oluyor. Sonrasında hızlıca temizlik faaliyeti başlatılmış oluyor. 'Temiz' diye işaretlenirse de o da bize memnuniyet anketi olarak yansımış oluyor diye konuştu.

'ANLAŞMALI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞACAĞIMIZA İNANIYORUZ'

Karekod uygulanmasında yer alan Fatih Devlet Hastanesi'nde görevli temizlik personeli Meryem Çolak, Karekod uygulamasını telefonlara gelen hasta ve yakınları okutuyor. Bize hangi bölüm ve yer olduğuna dair mesaj geliyor. Kirli olduğunda gelip, hemen temizliyoruz. Vatandaşlarla bu sayede anlaşmalı bir şekilde çalışacağımıza inanıyoruz dedi.

Hasta yakını Hanife Satılmış ise Lavabolar, temiz olduğu zaman uygulamayı kullanmam. Ama kirli olduğu zaman uygulamayı kullanırım, şu an temiz. Uygulama güzel. Önemli olan temizlemek değil; temiz bırakmak. Bu anlamda da herkesten ricada bulunuyorum. Lütfen herkes temiz olsun. Nasıl bulmak istiyorsak, o şekilde bırakmalıyız diye konuştu.