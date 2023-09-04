Trabzon'da Yaralı Kedi Hastaneye Götürüldü

Trabzon'un Araklı ilçesinde bir vatandaş, yaralı gördüğü kediyi tedavi ettirmek için veteriner bulamayınca hastaneye götürdü. Hastanede yapılan muayenede kedinin bağırsakları dışarıda olduğu tespit edildi ve tedavi edildi.

Trabzon'un Araklı ilçesinde duyarlı bir vatandaş yaralı gördüğü kediyi tedavi ettirmek için veteriner bulamayınca kucağına alarak hastaneye götürdü. Hastanede sağlık görevlileri tarafından yapılan muayenesinde bağırsakları dışarıda olduğu belirlenen gebe kedi karnının dikilmesinin ardından sağlığına kavuştu.

Trabzon Araklı İlçesinde Ömer Altuntaş (68) arkadaşları ile parkta otururken çevrede sürekli gördüğü sokak kedisinin karnından yaralı bir şekilde yattığını gördü. Hemen bir veteriner bulmak için sağı solu arayan Altuntaş, sonuç alamayınca bir gazete kağıdının içine koyduğu yaralı kediyi Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralı kediyi gören sağlık görevlileri Altuntaş'ın da isteği üzerine tedavi etti. Tedavisi sırasında gebe olduğu anlaşılan kedinin dışarı çıkan bağırsakları içeri alınarak karnı dikildi. Sağlık memuru İlhami Saka ve ekip arkadaşları tarafından yapılan tedavinin ardından kedi Ömer Altuntaş'a teslim edildi.

Sağlık memuru İlhami Saka, yaralı kediyi kendilerine getiren vatandaşın ricası üzerine yardımcı olduklarını belirterek "Biz yaşatmak için buradayız. İnsanlık görevimizi yaptık" derken, Ömer Altuntaş ise kendilerini kırmayarak yaralı kediyi tedavi eden sağlık görevlilerine teşekkür etti. - TRABZON