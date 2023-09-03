Trabzon'da yaralı kedi hastanede tedavi edildi

Trabzon'un Araklı ilçesinde yaralı bulunan sahipsiz kedinin tedavisi hastanede yapıldı. Sokakta karın bölgesinden yaralı kediyi gören bir kişi, tedavisini yaptırmak için hayvanı Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirdi. Hamile olduğu anlaşılan kediye, sağlık memuru İlhami Saka ve ekip arkadaşları müdahalede bulundu. Kedinin karın bölgesindeki kesiği temizleyen Saka, yarayı dikti.