Trabzon'da yaralı kedi hastanede tedavi edildi
Trabzon'un Araklı ilçesinde yaralı bulunan sahipsiz kedinin tedavisi hastanede yapıldı. Sokakta karın bölgesinden yaralı kediyi gören bir kişi, tedavisini yaptırmak için hayvanı Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirdi. Hamile olduğu anlaşılan kediye, sağlık memuru İlhami Saka ve ekip arkadaşları müdahalede bulundu. Kedinin karın bölgesindeki kesiği temizleyen Saka, yarayı dikti.
Trabzon'un Araklı ilçesinde yaralı bulunan sahipsiz kedinin tedavisi hastanede yapıldı.
Sokakta karın bölgesinden yararlı kediyi gören bir kişi, tedavisini yaptırmak için hayvanı Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirdi.
Hamile olduğu anlaşılan kediye, sağlık memuru İlhami Saka ve ekip arkadaşları müdahalede bulundu.
kedinin karın bölgesindeki kesiği temizleyen Saka, yarayı dikti.