Trabzon'da trafik kazası geçiren kadın resim kursuna devam ediyor

Trabzon'da yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve konuşma bozukluğu başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunları yaşayan Gülşah Özkan, tedavisine destek amacıyla resim kursuna devam ediyor.

Trabzon'da 15 yıl önce yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve konuşma bozukluğu başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunları yaşayan Gülşah Özkan, tedavisine destek amacıyla resim kursuna devam ediyor.

Özkan, 2008'de eğitim gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesinden (KTÜ) evine dönüş yolunda, yaya geçidini kullandığı sırada otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

KTÜ Farabi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 2,5 ay tedavi gördükten sonra taburcu edilen Özkan'ın beyninde çarpmanın etkisiyle hasar oluştu. Özkan, uzun yıllar konuşma bozukluğunun yanı sıra yaşadığı travmanın psikolojik etkilerini de atlatabilmek için terapi gördü.

Konuşma problemi büyük oranda düzelen 37 yaşındaki Özkan, doktorunun da önerisiyle yaklaşık bir yıl önce Ortahisar Halk Eğitimi Merkezinin resim kursuna kaydoldu.

Özkan, haftada üç gün devam ettiği kurs sayesinde hem sosyalleşiyor hem de resim yeteneğini geliştiriyor.

"Fiziki olarak çok bir şey kalmadı ama ruhen senelerim gitti"

Gülşah Özkan, AA muhabirine, geçirdiği kaza nedeniyle yıllardır çok sıkıntı çektiğini söyledi.

Kazanın üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen yol açtığı hasar nedeniyle tedavisinin halen sürdüğünü belirten Özkan, "Fiziki olarak çok bir şey kalmadı ama ruhen senelerim gitti. Kazadan sonra çok hızlı konuşuyordum, bunun için Ankara'ya gidip tedavi gördüm, konuşma terapisi aldım." dedi.

Özkan, doktorunun bir yıl önce kursa gitmesini tavsiye ettiğini, bunun üzerine Ortahisar Halk Eğitimi Merkezinin resim kursuna kaydolduğunu anlattı.

Lise döneminde de resme meraklı olduğunu dile getiren Özkan, aldığı eğitimle çok daha güzel yağlı boya tablolar yapabildiğini ifade etti.

Özkan, çiçek ve hayvan resimleri çizdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Burası çok iyi geldi bana. Arkadaşlarım çok iyi, hocam çok iyi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sene oldu buraya geleli. Ortam çok iyi, haftada 3 gün geliyorum buraya, terapi gibi oluyor bana. Resim çizerken sadece hangi boyanın hangisiyle daha iyi olacağını, hangi rengin, hangi renkle uyacağını düşünüyorum. Bu da iyi geliyor bana."

Gülşah Özkan, kendisini daha da geliştirerek sergi açmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

"Sanat çalışmaları yapmak ona iyi geldi"

Resim öğretmeni Esra Günnar, Gülşah Özkan'ın kursa başladığında çok sıkılgan ve resim yapmaya pek istekli olmadığını ifade ederek, "Şimdi hedefi, çok güzel resim yapmak. Bayağı ivme kaydetti, bu da onun trafik kazasından sonraki travmalarına iyi geldi." diye konuştu.

Günnar, öğrencisinin çalışmalarını bir yıldır yakından takip ettiğini vurgulayarak, "Sanat çalışmaları yapmak ona iyi geldi. Gülşah, buradaki arkadaş ortamıyla, bizlerin ona tutumuyla beraber kursa gerçekten de samimi bir şekilde adapte oldu. Şu anda, beklentimin üzerinde fiziksel olarak ve konuşma anlamında yol katettiğimizi fark ettim." sözlerine yer verdi.