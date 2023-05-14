Trabzon'da tedavi gören kadın ambulansla oy kullanacağı ile götürüldü
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Trabzon'daki hastanede tedavi gören 64 yaşındaki kadın, ambulansla götürüldüğü Rize'de oy kullandı.
Trabzon'daki hastanede tedavi gören 64 yaşındaki kadın, ambulansla götürüldüğü Rize'de oy kullandı.
Fatih Devlet Hastanesi ortopedi servisinde bir süredir tedavi gören Güller Kopuz, oy kullanmak için ikametinin bulunduğu Rize'ye gitmek istedi.
Ambulansla, Rize'deki İstiklal İlkokulu'na getirilen Kopuz, sedyede oyunu verdi.
Kopuz, daha sonra tedavisine devam edilmek üzere hastaneye ulaştırıldı.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Sağlık