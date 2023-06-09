Trabzon'da Şap Hastalığı Kontrol Altına Alındı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir işletmedeki hayvanlarda görülen şap hastalığının kontrol altına alındığı bildirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınan önlemler açıklandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir işletmedeki hayvanlarda görülen şap hastalığının kontrol altına alındığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kutlugün Mahallesi'ndeki bir işletmede 24 Mayıs'ta hayvanların hastalandığı yönündeki ihbar üzerine gerçekleştirilen tetkik ve alınan numunelerde yeni tip şap virüsü (Sat-2) tespit edildi.

Hastalığın kontrolü için Ortahisar Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu toplanarak, Şap Hastalığının Kontrolüne İlişkin Yönetmelik kapsamında hastalık tespit edilen işletmenin 10 kilometrelik yarıçap alanı içinde kalan tüm mahallelere il içi ve il dışı hayvan hareketleri kısıtlandı.

Kentte önceki yıllarda kurban pazarı kurulan Akoluk Mahallesi de kısıtlı alanda olması dolayısıyla geçici kurban pazarının kısıtlama alanı dışındaki Akyazı Mahallesi sahil şeridinde kurulmasına karar verildi.

Önlemler kapsamında, geçici kurban pazarına il içinden gelecek hayvanların pasaportlarında Sat-2 aşısı bulunma zorunluluğu, il dışından gelecek hayvanlarda ise veteriner sağlık raporlarının bulunması gerekiyor. Belgeleri olmayan hayvanların pazara girişlerine müsaade edilmeyecek, tüm evrak zabıta ile Ortahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kontrol edilecek.

İl dışı hayvan hareketleri sadece Akyazı Mahallesi'ndeki geçici kurban pazarında yapılabilecek, buradan satın alınan hayvanların kesim yerlerine götürülmesine müsaade edilecek. Bu süreçte uygunsuzluk tespit edilen hayvan hareketlerinde 5996 sayılı Kanun kapsamında 46 bin 159 lira idari yaptırım cezası uygulanacak.

Kutlugün Mahallesi'ndeki işletmede çıkan hastalık önlemler ve Sat-2 aşısıyla kontrol altına alındı. Bugün itibarıyla hasta hayvanlarda iyileşmeler tamamlanırken, hastalığın sönüşü ve kısıtlamaların ise 1 ay sonra kaldırılması planlanıyor.