Trabzon'da Sağlıklı Hayat Merkezleri ile Vatandaşlara Destek

Trabzon'daki sağlıklı hayat merkezlerinde vatandaşlara birçok konuda destek sunulduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Halk Sağlığı Haftasının bu yıl "koruyan, geliştiren sağlık" temasıyla kutlandığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlara, "hastalığa değil, sağlığa yatırım yapmak" anlayışıyla aile sağlığı merkezleri, sağlık evleri, kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezleri, sağlıklı hayat merkezleri, verem savaş dispanseri, toplum sağlığı merkezleri ve ilçe sağlık müdürlükleriyle birinci basamak sağlık hizmeti sunulduğu vurgulandı.

Sağlıklı hayat merkezlerinin önemine de dikkat çekilen açıklamada, Trabzon'daki üç sağlıklı hayat merkezinde gebelik okulu eğitimleri, kanser tarama ile HPV-DNA testleri, diyetisyenlik, tütün ve madde bağımlılığı, ruh sağlığı, çocuk ve ergen sağlığı danışmanlığı gibi birçok hizmetin sunulduğu kaydedildi.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemli birleşenlerinden birinin de aile hekimliği uygulaması olduğu belirtilen açıklamada, Trabzon'da 86 aile sağlığı merkezinde 300 aile hekimliği biriminin hizmet verdiği aktarıldı.