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Trabzon'da Sağlık Turizmi Büyüyor, 34 Bin Turist Tedavi Aldı

Trabzon'da Sağlık Turizmi Büyüyor, 34 Bin Turist Tedavi Aldı
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2024 yılında Trabzon'a gelen 34 bin 123 turist, çeşitli sağlık hizmetlerinden yararlandı. İl Sağlık Müdürü, sağlık turizminin kentin önemli bir sektörü haline geldiğini belirtti.

Sağlık turizmi potansiyelinde her geçen yıl ivme kazanan Trabzon'a 2024 yılında gelen 34 bin 123 turist hastanelerde tedavi gördü.

Kente gelen turistler, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinin yanı sıra 6 kamu hastanesi, 4 özel hastane, 2 tıp merkezi, 7 özel poliklinik, 13 özel muayenehane ve 4 acente ile toplam 36 merkeze başvuruda bulundu.

Trabzon'da 2024 yılında 34 bin 123 turist, nöroloji, ortopedi, üroloji, gastroenteroloji, kadın doğum ve genel cerrahi branşlarında olmak üzere 29 öncelikli hizmetten yararlandı.

Sağlık turizminden yararlanan turistlerin geldiği ülkeler ise Gürcistan, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Kuveyt, Almanya, Rusya, Katar, Umman ve Ukrayna olarak sıralandı.

"Verilen hizmetin gittikçe artan oranda yansımalarını görüyoruz"

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine, sağlık turizminin Trabzon'un turizm ayağında önemli bir çalışma sektörü olduğunu söyledi.

Bu alanı güçlendirmek için gayret sarf ettiklerini dile getiren Usta, "Yaklaşık 30 bin civarında özel hastanelerde 2024 yılı için hasta istifadesini görmüş oluyoruz. Diğer devlet hastaneleri ve fakülte için de baktığımız zaman yaklaşık 5 bin civarında hastamız sağlık turizmi verilen birimlerimizden bu şekilde istifade etmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

Verilen hizmetin gittikçe artan oranda yansımalarını gördüklerine işaret eden Usta, geçen yıl en çok Gürcistan, Suudi Arabistan ve Azerbaycan'dan kente turist geldiğini belirterek, "Sonrasında Kuveyt, Almanya ve Rusya gibi ülkelerden turistler, sağlık turizmi anlamında ilimizden istifade etmektedir." diye konuştu.

"Sağlık turizminden gerçekten umutluyuz"

Usta, nöroloji, ortopedi, üroloji, gastroenteroloji, kadın doğum ve genel cerrahi branşlarının öne çıktığına dikkati çekerek, "Bu da bizim güçlü yanlarımızı görmemizi sağlamakta. Onlarla ilgili iyileştirmeleri yapmaya gayret etmekteyiz. Aynı zamanda diğer öne çıkabilecek branşları da görerek, onlarla ilgili de yine destekleme çalışmalarını ve oradaki hissedilebilir yapıyı oluşturmaya da gayret etmekteyiz. Sağlık turizminden işin özünde gerçekten umutluyuz." dedi.

"Çok memnun kaldım"

Tedavisi için Gürcistan'dan gelen ve KTÜ Farabi Hastanesinde dalak ameliyatı olan Aslan İbragimov, arkadaşları ve akrabalarının tavsiyesi üzerine Trabzon'u tercih ettiğini söyledi.

İbragimov, daha önce Gürcistan'da hastalığıyla ilgili sonuç alamadığına değinerek, "Türkiye'ye geldik. Burada bir sonuç elde ettik ve ameliyat oldum. Şu an daha iyiyim." dedi.

Kontrolü için yeniden hastaneye geldiğini belirten İbragimov, "Bütün çalışanlara ve hocalara çok teşekkür ediyorum. Bana çok güzel yardımcı oldular ve ilgilendiler. Buradan çok memnun kaldım." diye konuştu.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Sağlık
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