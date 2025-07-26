Trabzon'da Oksijen İkmalinde Acil Müdahale

Trabzon'da Oksijen İkmalinde Acil Müdahale
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tayland'dan İngiltere'ye nakil edilen yabancı uyruklu hastanın uçuş sırasında oksijen tüplerinin bitmesi üzerine Trabzon'a acil iniş yapılarak müdahale edildiğini açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Tayland'dan İngiltere'ye nakledilirken uçuş sırasında oksijen tüpleri biten yabancı uyruklu hastanın, Trabzon'da oksijen ikmali yapılıp, hava ambulansıyla tekrar sevkinin sağlandığını duyurdu.

Bakan Memişoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Tayland'dan İngiltere'ye nakledilen yabancı uyruklu hastanın uçuş sırasında oksijen tüpleri bitince, hava ambulansı Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı. Trabzon 112 ekipleri tarafından, hava ambulansında ilk müdahalesi yapılan hasta, beyin kanaması, pnömotoraks ve böbrek yetmezliği tanılarıyla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Gece boyunca acil serviste izlenen hasta, oksijen ikmalinin tamamlanmasının ardından bugün hava ambulansına tekrar alınarak İngiltere'ye sevk edildi. Bakan Memişoğlu, "Türkiye, güçlü sağlık altyapısı ve hızlı müdahale kapasitesiyle sadece kendi vatandaşlarına değil, uluslararası hastalara da güven vermeye devam ediyor. Bu süreçte görev alan tüm sağlık personelimize teşekkür ediyor, hastaya acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Doğancı Tüneli açıldı: Seyahat süresi 15 dakikadan 3 dakikaya düştü

Tünel hizmete açıldı! Seyahat süresi 3 dakikaya düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...

Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.