Trabzon'da Oksijen İkmalinde Acil Müdahale

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Tayland'dan İngiltere'ye nakledilirken uçuş sırasında oksijen tüpleri biten yabancı uyruklu hastanın, Trabzon'da oksijen ikmali yapılıp, hava ambulansıyla tekrar sevkinin sağlandığını duyurdu.

Bakan Memişoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Tayland'dan İngiltere'ye nakledilen yabancı uyruklu hastanın uçuş sırasında oksijen tüpleri bitince, hava ambulansı Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı. Trabzon 112 ekipleri tarafından, hava ambulansında ilk müdahalesi yapılan hasta, beyin kanaması, pnömotoraks ve böbrek yetmezliği tanılarıyla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Gece boyunca acil serviste izlenen hasta, oksijen ikmalinin tamamlanmasının ardından bugün hava ambulansına tekrar alınarak İngiltere'ye sevk edildi. Bakan Memişoğlu, "Türkiye, güçlü sağlık altyapısı ve hızlı müdahale kapasitesiyle sadece kendi vatandaşlarına değil, uluslararası hastalara da güven vermeye devam ediyor. Bu süreçte görev alan tüm sağlık personelimize teşekkür ediyor, hastaya acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.