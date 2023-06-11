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Trabzon'da mezuniyet töreninde yemek zehirlenmesi şüphesi

Trabzon'da mezuniyet töreninde yemek zehirlenmesi şüphesi

Sağlık Haberleri

Trabzon'un Arsin ilçesinde, mezuniyet töreninde yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuran 188 kişiden 181'inin tedavisinin tamamlandığı bildirildi.

Trabzon'un Arsin ilçesinde, mezuniyet töreninde yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuran 188 kişiden 181'inin tedavisinin tamamlandığı bildirildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Yeşilyalı Kuran Kursunda yapılan mezuniyet töreninde ikram edilen yemeklerden yiyenlerin, bir süre sonra bulantı ve kusma gibi şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvurduğu belirtildi.

Açıklamada, hastanelere 188 kişinin müracaat ettiği, 7 kişinin takip amaçlı yatışlarının yapıldığı ifade edildi.

Diğer kişilerin tedavilerinin yapılarak taburcu edildiği, olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Hakan Burak Altunöz - Sağlık

Kuran-ı Kerim Yeşilyalı Trabzon Sağlık Haberler

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