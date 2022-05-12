Trabzon'da kadın doğum ameliyatlarında iz bırakmayan yöntem uygulanmaya başlandı

TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde ilk kez uygulanan yöntemle 65 ve 59 yaşındaki iki hastadan dikiş izi olmadan rahim ve yumurtalık alma ameliyatı yapıldı.

Ktü Farabi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Ömer Demir, yaptığı yazılı açıklamada, hastalardan birisinin organ sarkması diğerinin ise karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu, yapılan tetkiklerde kitle saptandığını ifade etti.

Demir, her iki hastanın da VNOTES tekniği ile herhangi bir kesik ya da yara olmadan ameliyat edildiğine işaret ederek, "Rahim ve yumurtalık alma ameliyatları, üç farklı yöntemle yapılır. Bunlardan birincisi açık ameliyat, ikincisi klasik vajinal ameliyat, üçüncüsü de minimal invaziv cerrahiler dediğimiz ameliyatlardır. Dünyada yeni gelişen teknolojilerden olan NOTES tekniği ile vücut doğal boşlukları kullanılarak sarkma olmasa bile vajinal boşluktan rahim alma işlemi yapılabilmektedir. Sayılı merkezde yapılan bu işlemde, hastanın karnında herhangi bir ameliyat izi olmamaktadır." ifadesini kullandı.

Yöntemin ilk kez Trabzon'da uygulandığına değinen Demir, bu işlemin olası avantajlarına yönelik şu şekilde değerlendirme yaptı:

"Karında sezaryen gibi ameliyatlarda veya kapalı ameliyatlarda, aletlerin karın duvarına giriş yerinde izler meydana gelmektedir ancak bu yöntemde, herhangi bir kesi yapılmadan vücudun doğal boşlukları kullanıldığı için kozmetik açıdan üstünlüğü mevcuttur. Gelişmiş ülkelerde tüm branşlarda yapılan cerrahi operasyonlar sonrasında estetik açıdan artan yüksek beklenti, bu yeni tekniklerin öne çıkmasına sebep olmaktadır. Ayrıca sarkması olmayan hastalarda, vajinal yoldan yapılabilmesi diğer önemli avantaj olarak görülmektedir. Karında herhangi bir kesi olmadığı için ameliyat sonrası ağrı daha az ve iyileşme daha hızlı olmaktadır."

Demir, yöntemin hastanede görevli asistanlara öğretilmesi amacıyla İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Onkoloji Öğretim Üyesi Cihan Comba'nın katılımıyla klinik içi eğitim düzenlendiğini de kaydetti.

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