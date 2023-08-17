Trabzon'da genç elektrik akımına kapıldı
Sağlık Haberleri
Trabzon'un Arsin ilçesinde bir dönercide çalışan 18 yaşındaki genç, fritözün fişini çekerken elektrik akımına kapıldı. İş yerindekiler tarafından kurtarılan genç hastaneye kaldırıldı ve tedavisine devam ediliyor.
Trabzon'un Arsin ilçesinde çalışan 18 yaşındaki genç, elektrik akımına kapıldı.
İlçenin Yalı Mahallesi'nde bir dönercide çalışan B.U. fritözün fişini çektiği sırada elektrik akımına kapıldı.
İş yerindekiler tarafından kurtarılan genç, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen B.U'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Sağlık