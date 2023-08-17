Trabzon'da genç elektrik akımına kapıldı

Trabzon'un Arsin ilçesinde bir dönercide çalışan 18 yaşındaki genç, fritözün fişini çekerken elektrik akımına kapıldı. İş yerindekiler tarafından kurtarılan genç hastaneye kaldırıldı ve tedavisine devam ediliyor.