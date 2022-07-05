Trabzon'da artan Kovid-19 vakalarına karşı tedbir çağrısı Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, kentte Kovid-19 vakalarında artış yönünde hareketlenme olduğunu belirterek, vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik konusuna dikkat etmeleri gerektiğini bildirdi. Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, kentte Kovid-19 vakalarında artış yönünde hareketlenme olduğunu belirterek, vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik konusuna dikkat etmeleri gerektiğini bildirdi. Usta, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'da Kovid-19 vakalarında artış yönündeki hareketlenme nedeniyle uyarılarda bulundu. Hakan Usta, "Öyle anlaşılıyor ki bir kısım vatandaşlarımız şikayetleri olduğu halde topluluk ile temastan kendini sakınmıyor. Lütfen hastanelerde, toplu alanlarda maske, mesafe, temizlik kurallarına uymaya özen gösterelim. Şikayetlerimiz varsa en yakın doktorla iletişime geçelim. Kuralları uygularsak salgınları yeneriz." ifadelerini kullandı. AA / Gazi Nogay - Sağlık Trabzon Sağlık Haberler

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