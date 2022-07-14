Trabzon'da artan Kovid-19 vakalarına karşı maske ve aşı çağrısı - Haberler

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Trabzon'da artan Kovid-19 vakalarına karşı maske ve aşı çağrısı

AA - Gazi Nogay - Sağlık
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Trabzon'da artan Kovid-19 vakalarına karşı maske ve aşı çağrısı

Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, kentte Kovid-19 vaka sayılarının arttığına işaret ederek, vatandaşların kendilerini korumaları ve aşı yaptırmaları gerektiğini belirtti.

Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, kentte Kovid-19 vaka sayılarının arttığına işaret ederek, vatandaşların kendilerini korumaları ve aşı yaptırmaları gerektiğini belirtti.

Usta, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle uyarıda bulundu.

Hakan Usta, "Sizden ricamız, toplu alanlarda kendinizi ve çevrenizdekileri koruyacak şekilde hareket etmeniz, şikayetleriniz varsa toplu alanlara girmemeniz. Toplum sağlığı açısından buna ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 aşısının korumasından da istifade edilmesi gerektiğini vurgulayan Usta, toplum sağlığı için sırası gelenlerin aşılarını yaptırmasını beklediklerini kaydetti.

AA / Gazi Nogay - Sağlık

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