Trabzon'da 700 acil servis çalışanına iletişim ve yönetişim eğitimi verildi

Trabzon'da, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle acil servis çalışanlarına yönelik verilen eğitim semineri sona erdi.

Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı Salonda düzenlenen "Sağlık Kurumlarında Genç İstihdamı Güçlendirme Eğitimi" kapsamında özel, kamu ve fakülte hastanelerinin acil servislerinde görev yapan sağlıkçılara, alanında uzman eğitimciler tarafından tıp hukuku, iletişim ve yönetişim başta olmak üzere farklı konularda 5 gün eğitim verildi.

Eğitimin son gününe katılan İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, iletişim konusunun sağlıkçılar açısından önemine değindi.

Usta, iletişimin sadece sözlerle değil, beden diliyle de gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti.

Eğitimin pilot uygulamasını geçen yıl Fatih Devlet Hastanesinde düzenlediklerini, acilde çalışan doktorundan temizlik personeline kadar her personelin hem iletişim hem de kriz yönetimi gibi konularda eğitilmesini ve pratik düşünceye kavuşmasını sağladıklarını dile getiren Usta, şunları kaydetti:

"Uygulamamızın sonunda gerçekten çok güzel sonuçlar aldık. Bu projeyi biz DOKA ile yapmaya karar verdik ve kendilerine teşekkür ediyorum, ciddi destek verdiler. Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Trabzon Üniversitesi de bizlere destek sağladı."

Usta, Trabzon'da üç ilçede eğitim düzenlediklerini belirterek, "Trabzon'da kamu, özel ve fakülte hastanelerinde acil servislerinde görev yapan yaklaşık 800 sağlıkçımız var. Biz bunlardan 500'üne eğitim vermeyi hedefledik ancak 700'ü katıldı. Bu kadar çok kişi tarafından rağbet gören bir eğitim oldu. Bu anlamda da ilgi bizleri sevindirdi." diye konuştu.

Usta, "Bu eğitimler içine kriz yönetimini de koyduk. Vatandaşların bize karşı olabilecek herhangi bir yanlış yaklaşımının önüne geçebilme dürtüsünü ortaya koyabilmek durumundayız." dedi.

Eğitimin son gününde avukat Şule Yılmaz "Sağlıkta Şiddet" üzerine katılımcılara eğitim verdi.

Programın sonunda müzik dinletisi sunularak, eğitimlere katılan 700 sağlıkçıya katılım belgeleri verildi.