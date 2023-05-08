Trabzon'da '7. Uluslararası Adli Hemşirelik Kongresi' başladı

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesinin (KTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "7. Uluslararası Adli Hemşirelik Kongresi" başladı.

Yozgat Bozok Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Adli Bilimciler Derneği aracılığıyla düzenlenen kongrenin, Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde açılışı gerçekleştirildi.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, programda yaptığı konuşmada, adalete hizmet eden bilimler topluluğunun adli tıp, fen bilimleri ve sosyal bilimlerden oluştuğunu söyledi.

Adli tıpın multidisipliner bir bilim dalı olduğunu dile getiren Çuvalcı, "Adli hemşirelik, hemşirelik biliminin özelleşmiş alanlarından birisidir. Sağlık hizmetleri bir ekip çalışmasıdır. Doktordan hemşireye, hasta bakıcıdan hastanede çalışan idari personele kadar herkes bu ekibin parçasıdır. Günümüze kadar sadece klinik branşlarda görülen bu ekip çalışmasının adli tıp alanında da olması gerektiği düşünülmektedir." dedi.

Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat, adli bilimlerin hemşirelik mesleğinin olmazsa olmazlarından olduğunu belirtti.

Polat, günümüzde herkesin bildiği gibi suç oranlarının farklılaşması nedeniyle ciddi anlamda suçlarda artışların yaşandığını ifade ederek, "Mağdur sayısı da ne yazık ki artmakta. O nedenle suçlunun biran önce yakalanması adaletin sağlanması ve mağdurun haklarının korunması son derece önem arz ediyor. Bizlerde bilim insanı olarak bu disiplinin içinde çok önemli bir yer ediniyoruz." diye konuştu.

Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdagül Erdem de adli hemşireliğin ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulduğunu belirterek, "Bugün dünyada adli hemşireliğin yeri ve önemi, görev alanları standartları giderek gelişmektedir. Ülkemizde ilk defa 2004'te Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda adli hemşirelik birimini kurmuştur." dedi.

KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahittin Kahveci, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, programlar hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Oturum Başkanlığını KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Akif Cinel'in yaptığı panel düzenlendi. Panelde Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı, "Ölüme Felsefi Bakış" konusunu ele aldı.

Panelin ardından Çuvalcı, panelistlere ve kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler takdim etti.

İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seha Sağlam, öğretim üyeleri, öğrenciler ve güvenlik görevlilerinin katıldığı kongre, 10 Mayıs Çarşamba gününe kadar devam edecek.