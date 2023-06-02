Trabzon'da 6. Karadeniz Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi başladı

Karadeniz Kadın Sağlığı Derneği tarafından organize edilen "6. Karadeniz Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi"nin açılışı yapıldı. Kongrede kadın kanserleri, riskli gebelikler, menopoz ve kapalı ameliyatlar gibi konular ele alınacak.

Karadeniz Kadın Sağlığı Derneği tarafından organize edilen "6. Karadeniz Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi"nin açılışı yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, bir otelde düzenlenen kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, bu tür kongrelerin sağlık okur yazarlığı konusunda önemli olduğunu söyledi.

Kadın doğuma ve sağlığı anlamında ortaya konulması gereken güncel ve en yeni bilgilerin meslektaşlarına katkı sağlayacağını dile getiren Usta, katılımcılara başarılar diledi.

Karadeniz Kadın Sağlığı Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yeşim Bayoğlu Tekin ise Türkiye ve Azerbaycan'dan 350 kadın doğum hekimini 4 Haziran'a kadar Trabzon'da ağırlayacaklarını ifade etti.

Kongre ile kadın kanserleri, riskli gebelikler, menopoz ve kapalı ameliyatlar gibi konuların ele alınacağını aktaran Prof. Dr. Bayoğlu, "Bizler, tedavi değil koruyucu hekimliğin çok daha kıymetli ve önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir takım hastalıkların farkındalıklarının olması, bunların önlenmesinde çok daha kıymetli ve bunların en önemlisi bildiğimiz gibi rahim ağzı kanseri. Rahim ağzı kanseri bir virüsten oluşan ve cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. ve bunun bir aşısı var. Düşünün ki kanser aşıyla tedavi edilebiliyor ve oluşması engellenebiliyor. Bu yüzden bizim için çok kıymetli." diye konuştu.

Tekin, rahim ağzı kanserinde farkındalığı artırmanın ve tüm topluma duyurmanın çok önemli olduğuna da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Rahim ağzı kanserinin taraması için tüm aile hekimleri ve Ketem'ler ücretsiz olarak hizmet vermekte ama halkımız nedense bunun farkında olmadığından ya da gitmekten korktuğu için bundan kaçınıyor. Sadece 5 dakikalık bir muayene ile herhangi bir hastane ortamına gitmeden ve randevu almaya gerek kalmadan aile hekimliklerinde bile rahim ağzı kanseri taramasını yapabiliyoruz. Eskiden çok sık gördüğümüz bu kanser tipini şu an kanser sıralamasında 10'uncu sıraya çektik. Bunun sebebi de etkin taramadır."

HPV virüsü için aşı bulunduğunu, bunun da aşı takvimine girmesini istediklerini dile getiren Tekin, çocukluk çağlarından itibaren aşının uygulanabileceğini sözlerine ekledi.

Kongrede daha sonra "Serviks pre-invaziv lezyonların yönetimi" konulu panel düzenlendi.