Toz deterjan yiyen çocuk hastanelik oldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde meydana gelen olayda toz deterjan yiyen çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Olay saat 15.30 sıralarında Osmaniye mahallesi Ceylan sokakta bulunan bir evde meydana geldi. 4 yaşındaki Çınar Y., evde oynarken mutfakta bulduğu toz detarjanı şeker zannederek yedi. O sırada anne Yeliz Y.koşarak çocuğunu daha fazla detarjan yemesini engelledi. Ağzında yaralar oluşan çocuk, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çocuk ilk tedavinin ardından Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.