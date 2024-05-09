TOPUK DİKENİ NEDEN OLUR? Topuk dikeni neden olur, nasıl geçer?

Topuk dikeni, topuk kemiği ile taban çukuru arasında oluşan kemik birikimidir ve genellikle topuğun önünde başlar, ardından ayağın diğer kısımlarını etkiler.TOPUK DİKENİ NEDEN OLUR? Topuk dikeni nasıl geçer? İşte ayrıntılar...

TOPUK DİKENİ NEDEN OLUR?

Topuk dikeni, topuk kemiği ile taban çukuru arasında oluşan kemik birikimidir ve genellikle topuğun önünde başlar, ardından ayağın diğer kısımlarını etkiler. Bu kalsiyum birikimi genellikle küçük boyutlarda olup, çıplak gözle görülmeyebilir ve tıp literatüründe osteofit olarak bilinir. Uzun süreli kas ve bağ dokusundaki gerginlik sonucunda ortaya çıkar ve sert zeminlerde yürümek, koşmak veya zıplamak gibi tekrarlayıcı stres durumlarında sıkça görülür. Topuğun ön kısmında iltihap belirtileri olan ağrı, şişlik ve ısı artışı tipiktir. Ancak her topuk ağrısı topuk dikeni kaynaklı olmayabilir. Tedavi genellikle iltihap giderici ilaçlar, ortezler ve önleyici önlemlerle sağlanır.

Topuk dikeni için risk faktörleri şunları içerir:

Topuk kemiğine, bağlara ve topuk yakınındaki sinirlere aşırı stres uygulayan yürüyüş anormallikleri

Özellikle sert yüzeylerde tempolu yürüyüş veya koşu

Uyumsuz veya kötü giyilmiş ayakkabılar, özellikle uygun kemer desteği olmayanlar

Aşırı kilo ve obezite

Bu faktörler, topuk dikeni gelişiminde önemli bir rol oynayabilir ve ağrılı semptomların ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir. Bu nedenle, bu risk faktörlerinden kaçınmak veya bunları azaltmak, topuk dikeni riskini azaltmada önemli olabilir.

TOPUK DİKENİ NASIL GEÇER?