Toprak Mahsulleri Ofisi'nde Patlama: 12 Kişi Etkilendi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Derince Liman Silosu'nda meydana gelen patlamada 12 kişinin etkilendiğini, etkilenenlerden 3'ünün yoğun bakımda entübe durumda olduğunu duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kocaeli Derince Toprak Mahsulleri Ofisi deposunda meydana gelen patlamadan 12 kişi etkilenmiş olup, 3'ü yoğun bakımda entübe durumdadır. Yaralıların tedavileri Kocaeli Şehir Hastanesi, Derince Devlet, Seka Devlet ve Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde devam ediyor. Yaralılara, Kocaeli Derince Toprak Mahsulleri Ofisi çalışanlarına ve şehir halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.