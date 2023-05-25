Toplu yaşam alanlarında ilaçlama çalışması

Adıyaman Belediyesi haşerelere karşı ilaçlama işlemlerine toplu yaşam alanları olan çadır ve konteyner kentlerde devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ilaçlama çalışmaları, sivrisinek ve sineklerin üreme zamanında oluşabilecek salgın hastalıkları önlemek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Adıyaman Belediyesi haşerelere karşı ilaçlama işlemlerine toplu yaşam alanları olan çadır ve konteyner kentlerde devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından havaların ısınmasıyla beraber larva oluşumunun önüne geçebilmek amacıyla ilaçlama yapıyor. Çalışmaların toplu yaşam alanları olan çadır ve konteyner kentlerde devam ettiğini belirten yetkililer, "Sivrisinek ve sineklerin üreme zamanında oluşabilecek salgın hastalıkları önlemek ve yine toplum sağlığını korumak amacıyla ekiplerimiz, toplu yaşam alanı olan çadır kent ve konteyner kentler başta olmak üzere şehir genelinde uçkun mücadelesine devam ediyor" diye konuştu.

Yetkililer ayrıca çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini de vurguladı. - ADIYAMAN