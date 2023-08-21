Toplu tüketim yerlerinde eş zamanlı denetimler başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplu tüketim yerlerinin rutin gıda denetimlerine ilaveten 7 bin 628 personelin katılımıyla 81 ilde üç hafta sürecek eş zamanlı denetimleri bugün itibarıyla başlattıklarını bildirdi.