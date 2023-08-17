Tokyo'da Sıcak Çarpması Uyarısı

Japonya'nın birçok bölgesinde yaz sıcakları etkisini sürdürürken, Çevre Bakanlığı Tokyo metropol bölgesi için en yüksek seviyede sıcak çarpması uyarısı yayımladı. Bakanlık, insanlara dışarı çıkmamalarını ve faaliyetlerini durdurmalarını tavsiye etti.

TOKYO, 17 Ağustos (Xinhua) -- Yaz sıcakları Japonya'nın birçok bölgesini kavurmaya devam ederken Çevre Bakanlığı Perşembe günü Tokyo metropol bölgesi için en yüksek seviyede sıcak çarpması uyarısı yayımladı.

Tokyo, Saitama, Chiba, Yokohama, Mito, Utsunomiya ve Maebashi şehirlerinde tehlikeli düzeyde sıcak çarpması riski beklenirken, bakanlık beş kademeli uyarı sisteminde en şiddetli durumlar için kullanılan kırmızı alarma geçti.

Bakanlık, gerçek sıcaklığın cilt sıcaklığından çok daha yüksek olması nedeniyle bu bölgelerdeki insanlara dışarı çıkmamalarını ve özel durumlar dışında tüm faaliyetlerini durdurmalarını tavsiye etti.

Japonya Meteoroloji İdaresi, Perşembe günü İwate ve Fukuşima'nın da aralarında bulunduğu 8 vilayet bölgesi için 35 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar nedeniyle sıcak çarpması uyarısı yayımladı.