Toksikolojik Analizler Laboratuvarı Kütahya'da Hizmete Giriyor

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Kütahya Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle kurulan Toksikolojik Analizler Laboratuvarı, uyuşturucu türlerini tespit eden ve belgelendiren bir laboratuvar olarak hizmet vermeye başlayacak. Laboratuvarın tanıtım toplantısında Vali Musa Işın, uyuşturucuyla mücadelenin toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, laboratuvarın önemini belirtti.

Toksikolojik Analizler Laboratuvarı Kütahya'da da hizmete giriyor

Vali Musa Işın:

"Uyuşturucuyla mücadele toplumsal bir mücadeledir, terörden daha büyük bir beladır"

KÜTAHYA - Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Kütahya Sağlık Müdürlüğünün iş birliğiyle kurulan Toksikolojik Analizler Laboratuvarı; Ankara, İstanbul, İzmir ve Kayseri'den sonra Kütahya'da da hizmete girmeye hazırlanıyor.

Tüm uyuşturucu türlerini tespit eden ve belgelendiren laboratuvarın Tanıtım Toplantısı, Vali Musa Işın, DPÜ Rektörü Prof. DR. Süleyman Kızıltoprak, KSBÜ Rekötörü Prof. Dr. Ahmet Tekir, Kütahya İl Sağlım Müdürü Ertuğrul Ünkoç, Kütahya İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kütahya İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Ünkoç ise laboratuvarın uyuşturucu veya kötüye kullanılan madde konularında adli makamların işini kolaylaştıracağını dile getirdi. İlerleyen süreçte gıdalardaki katkı maddelerinin ölçümü gibi konularda da hizmet verileceğini ifade eden Ünkoç, laboratuvarın uyuşturucu kullanımının azalmasına yönelik hızlı sonuçlar sunmasını umduğunu dile getirdi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Kütahya'da uyuşturucuyla mücadelede önemli çalışmalar yapıldığını ancak kişilerin kullanımını belgeleyememenin dezavantaj olduğunu kaydetti. Toksikolojik Analizler Laboratuvarı sayesinde bu dezavantajın önüne geçileceğini belirten Tekin, "Çok düşük dozlarda bile kullanım tespit edildiğinde gözaltına alınıp cezaevine konmalarını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Uyuşturucu terörden daha büyük bela"

Toksikolojik Analizler Laboratuvarının Kütahya'ya kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Vali Musa Işın, uyuşturucuyla mücadelede tedavi süreci, ailelerle görüşme ve rehabilite çalışmalarının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Uyuşturucuyla mücadelenin Türkiye'nin en önemli meselesi olduğunun altını çizen Vali Musa Işın, "Türkiye'nin terörü yendiğini, terörle mücadelesini başarıyla sürdürdüğünü ancak uyuşturucuyla mücadelenin daha zor bir süreç olduğunu kaydetti. Işın, "Uyuşturucuyla mücadele İçişleri Bakanlığımızın öncelikli gündem maddesi. İçişleri Bakanımız bu konuda çok büyük çaba sarf ediyor. Uyuşturucuyla mücadele toplumsal bir mücadeledir, terörden daha büyük bir beladır. Dolayısıyla üniversitelerimiz, emniyet güçlerimiz, ailelerimizi de dahil etmek suretiyle biz bu işi çözebiliriz. Hep birlikte hareket ederek, büyük bir farkındalık ve propaganda çalışmalarıyla bu sorunu çözebiliriz; inandırarak, ikna ederek yapabiliriz" diye konuştu.

Uyuşturucuyla mücadelenin sadece devlet tedbirleriyle çözülemeyeceğine dikkat çeken Vali Işın, "Uyuşturucuyla mücadele toplumsal bir sorumluluktur ve cezalar tek başına yeterli değildir. Bu, toplumsal bir meseledir ve sadece devletin sorumluluğunda değildir. Bu konuda el birliğiyle çocuklarımıza sahip çıkabilirsek başarılı olabiliriz" dedi.

Kütahya'da uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü de aktaran Vali Işın, 106 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Tanıtım Toplantısı; Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanı İbrahim Karakuş, Prof. Dr. Fatma Emel Koçak, Prof. Dr. Hüdaverdi Küçüker ve Doç. Dr. Kader Semra Karataş'ın bilgilendirme sunumlarının ardından sona erdi.