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Tokat'ta trafik kazasında yaralanan N.B. ambulans helikopterle Ankara'ya nakil edildi

Sağlık Haberleri

Tokat'ta geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavi gören N.B. ambulans helikopterle Ankara'ya nakledildi. Karaciğer yaralanması sebebiyle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavisine devam edilecek.

Tokat'ta trafik kazasında yaralanan N.B. isimli vatandaş Ambulans helikopterle Ankara'ya nakil edildi.

Tokat'ta geçirdiği trafik kazası sonrasında Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi gören N.B. bugün ambulans helikopterle Ankara'ya nakil edildi. Trafik kazası sonrası karaciğer yaralanması sebebiyle tedavi gören 55 yaşındaki N.B'nın tedavisine Ankara Bilkent Şehir Hastanesine devam edileceği belirtildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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