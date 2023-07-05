Tokat'ta KKKA hastalığı teşhisiyle bir kişi tedavi altına alındı

Tokat'ta vücuduna yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan bir kişi, KKKA hastalığı teşhisiyle Tokat Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede tedavi altına alınan hastanın genel sağlık durumu iyi. Bu yıl nisan ayından bugüne kadar KKKA şüphesiyle 33 kişi hastaneye başvurdu.

Tokat'ta bir kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı.

Vücuduna yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan bir kişi, Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümüne başvurdu.

KKKA teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada bu yıl nisan ayının sonundan bugüne kadar hastaneye KKKA şüphesiyle 33 kişinin başvurduğu öğrenildi.