Tokat'ta Kene Isırması Sonucu Hayatını Kaybeden Hastanın Cenazesi Memlekete Gönderildi

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde yaşayan Nadir Yeşilkaya, 15 gün önce kene ısırması şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tedavisinin devamı için Ankara'ya sevk edilen Yeşilkaya, yoğun bakımda mücadele verdikten sonra hayatını kaybetti. Cenazesi bugün memleketinde defnedilecek.

Tokat'ta 15 gün önce kene ısırması şikayetiyle hastaneye başvuran Nadir Yeşilkaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; Tokat'ın Sulusaray ilçesi Ballıkaya köyünde yaşayan Nadir Yeşilkaya, 15 gün önce kene ısırması nedeniyle Tokat Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tedavisinin devamı için Ankara'ya sevk edilen Yeşilkaya, 8 gün Ankara'da yoğun bakımda mücadele verdikten sonra vefat etti. Yeşilkaya'nın cenazesi bugün memleketinde defnedilecek. - TOKAT