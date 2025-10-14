Haberler

Tokat Devlet Hastanesi'nde Rehin Alma Tatbikatı Gerçekleştirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan tatbikatla, hasta yakını tarafından rehin alınan sağlık çalışanlarını kurtarma senaryosu canlandırıldı. Olay sırasında hastalar bilgilendirildi ve güvenlik önlemleri alındı.

TOKAT Devlet Hastanesi'nde, hasta yakını tarafından rehin alınan 2 sağlık çalışanını kurtarma tatbikatı yapıldı. Gerçeği aratmayan tatbikat sırasında panik yaşanmaması için ise hastanedeki hastalar bilgilendirildi.

Tokat Devlet Hastanesi'nde, olası acil durumlara hazırlık amacıyla düzenlenen 'Gri Kod (rehine durumu)' ve 'Turuncu Kod (KBRN – Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer felaket)' tatbikatları gerçekleştirildi. Başhekim Operatör Doktor Yahya Doğanay başkanlığında yapılan tatbikatlara hastane idarecileri ve çok sayıda personel katıldı. Gerçek senaryolarla yürütülen uygulamalarda; kriz yönetimi, olay yeri güvenliği, hasta ve çalışan güvenliği ile tahliye süreçleri detaylıca canlandırıldı. Senaryo gereği, acile getirilen bir hastanın vefatı üzerine hasta yakınları, 2 sağlık çalışanını tabanca ile rehin aldı. Hastane güvenlik personeli ve doktorlar tarafından şüpheliler ikna edilip, polise teslim edildi.

Tatbikatlara ilişkin açıklama yapan Doktor Yahya Doğanay, "Bu tür uygulamalar sayesinde hem personelimizin refleksleri güçleniyor hem de hastanemizin kriz anlarına karşı hazırlık seviyesi yükseliyor. Amacımız, her koşulda hasta ve çalışan güvenliğini en üst düzeyde korumaktır" ifadelerini kullandı.

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mağarada bulunan ceset 10 yıldır aranan 3 çocuk annesi Gülizar Bingöl'e ait çıktı

10 yıllık sır çözüldü! Mağarada cesedi bulunan kadın bakın kim çıktı
KYK yurdunda kalan öğrenciler, yaşanan su kesintisini uluyarak protesto etti

Öğrenciler cama çıkıp ulumaya başladı, nedeni sonradan anlaşıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.