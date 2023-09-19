TOFD ve Wheelchair Foundation işbirliğiyle 250 tekerlekli sandalye dağıtıldı

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD), Wheelchair Foundation (Tekerlekli Sandalye Vakfı) ile yapılan işbirliği kapsamında teslim aldığı 250 tekerlekli sandalyenin 150'sini ihtiyaç sahiplerine dağıtırken, 100'ünü ise deprem bölgesindeki engellilere gönderecek.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD), Wheelchair Foundation (Tekerlekli Sandalye Vakfı) ile yapılan işbirliği kapsamında teslim aldığı 250 tekerlekli sandalyenin 150'sini ihtiyaç sahiplerine dağıtırken, 100'ünü ise deprem bölgesindeki engellilere gönderecek.

Bakırköy'de bulunan TOFD Genel Merkezi'nde sandalyelerin ihtiyaç sahiplerine dağıtımı için program düzenlendi.

Dernek Genel Başkanı Semra Çetinkaya, tekerlekli sandalyeleri teslim etmelerinden dolayı çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Çetinkaya, kendisinin de tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu anımsatarak, "Tekerlekli sandalye, kaybetmiş olunan bir şeyi yerine koymak demek. Bu çok değerli. Kendince özgürlük sağlayabiliyoruz. Evde rahat gezebiliriz veya dışarıda uygun alanlarda gezebiliriz." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesine daha önce 2 kez tekerlekli sandalye gönderdiklerini ve buna devam edeceklerini anlatan Çetinkaya, tekerlekli sandalyelerin de ayakkabı ve benzeri ürünler gibi bir kullanım ömrü olduğunu, bu nedenle ihtiyacın devam ettiğini dile getirdi.

Programda daha sonra ihtiyaç sahibi 150 engelliye tekerlekli sandalyeleri teslim edildi. Kalan 100 tekerlekli sandalyenin ise Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı bildirildi.