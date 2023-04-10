Tır şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

BİTLİS Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kontrolden çıkan tırın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Erciş kara yolunda meydana geldi. Abdulvahap Uruk idaresindeki 33 CTC 40 plakalı tavuk eti yüklü tır, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yaralanarak ambulansla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı. Tırın bölgeden kaldırılması için başmalar devam ediyor.