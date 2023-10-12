Tıp Fakültesindeki şüpheli paket hasta yakınına ait çıktı

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi acili servisinin kapısına bırakılan şüpheli çanta, hastanenin güvenlik kameraları sayesinde bir hasta yakınına ait olduğu tespit edildi.

Tıp Fakültesi hastanesinde bomba alarmı: Acil servis boşaltıldı

GAZİANTEP - Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bomba paniği yaşanıyor. Acil servisin kapısına bırakılan şüpheli bir çanta dolayısıyla hastane boşaltıldı.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servis kapısına bırakılan şüpheli bir çanta bomba paniğine neden oldu. Hastanenin güvenlik görevlileri acil servisi boşaltarak bomba imha ekiplerinin gelmesini bekliyor.