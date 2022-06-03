Tıpta son gelişmeler ICORAM 2022 tıp kongresinde ele alındı - Haberler

Nişantaşı Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ICORAM 2022; tıp alanındaki en son gelişmelerin, yöntemlerin ve yaklaşımların tüm yönleriyle ele alınması amacıyla önde gelen bilim insanlarını, araştırmacıları ve uzmanları bir araya getirdi.

Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Campus Doç. Dr. Cevdet Uysal Konferans Salonu'nda yapılan kongrenin başkanlığını Nişantaşı Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Şahin yaptı. Tıptaki son yeniliklerin ele alındığı kongrede bilim insanları karşılaştıkları pratik zorlukları ve çözümleri tartıştı. İlk gün yüz yüze, ikinci gün online yapılan ICORAM Kongresi, hibrit forum özelliğiyle tıptaki son gelişmelerin tartışıldığı bir zemin oluşturdu.

KONGRE, BİLİMSEL BİR ŞENLİK YARATTI

Ulusal ve uluslararası bilim insanlarının katıldığı kongrenin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Soner Şahin, Tıp Fakültesi'nin geçtiğimiz yıl eğitim öğretim yılına başladığını hatırlatarak, "Tıpta güncel gelişmelerin bir devamı niteliğindeki kongremiz Nişantaşı'nın Neotech kampüsüne yakışır bir açılış ile metaverse evreninde gerek üniversitedeki katılımcılara gerekse online platformdaki akademisyenlere bilimsel bir şenlik yaşattı" dedi.

BİLİMSEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİMİZ ANA FELSEFEMİZ OLACAK

Sağlık Bilimleri Fakültesi öncülüğünde 2 ayrı platformda 'Sağlıkta Yapay Zeka' zirveleri yapıldığını ve bilimsel süreklilik hedefleri üzerinde durulduğunu da kaydeden Prof. Dr. Şahin, "Gelecekteki süreçlerin yönetiminde bilimsel sürdürülebilirliğimiz ana felsefemiz olacaktır. Öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve dış paydaşlarımız ile ben değil biz diyen bir yarın hayali ile yolculuğumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Sağlık