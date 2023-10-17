TİKA'nın Cezayir'deki Diyabet Hemşireliği Programı Sona Erdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Cezayir'de düzenlenen diyabet hemşireliği programı sona erdi. Üç gün süren programın ardından sertifika dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Cezayir'de düzenlediği diyabet hemşireliği programı sona erdi.

TİKA'nın Sağlık ve Medeniyet Derneği ile Cezayir Ulusal Sağlık ve Araştırma Geliştirme Vakfı (Forem) işbirliğinde düzenlediği ve üç gün süren programın sonunda sertifika dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Törene, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, TİKA'nın Cezayir Koordinatörü Gökçen Yılmaz ve Forem Vakfı Başkanı Mustafa Hayyati katıldı.

Büyükelçi Küçük Yılmaz ve TİKA Koordinatörü Yılmaz ile Forem Vakfı Başkanı Hayyati'nin birer konuşma yapmasının ardından, katılımcılara sertifikaları dağıtıldı.

Küçükyılmaz, AA muhabirine, TİKA'nın dünyanın dört bir tarafında insanlığın faydasına çalışmalar yaptığını, Cezayir'de de 2015'ten beri birçok projeye imza attığını hatırlattı.

Diyabetin çağın hastalığı olduğuna ve Tip 2 diyabetin büyük ölçüde beslenme şekillerinden kaynaklandığını ifade eden Küçükyılmaz, Tip 2 diyabetin hem Türkiye'de hem bu bölgede (Kuzey Afrika) çok yaygın olduğunu söyledi.

Küçükyılmaz, Tip 2 diyabetin önlenebilir olduğunu dolayısıyla bu yönde sağlık personelinin eğitilmesinin büyük önem arz ettiğini belirterek, TİKA'nın bu kapsamdaki faaliyetinin çok önemli olduğunu vurguladı.

TİKA'nın Cezayir Koordinatörlüğü ile işbirliğindeki derneklere teşekkür eden Küçükyılmaz, katılımcıları da tebrik etti.

Forem Vakfı Başkanı Hayyati ise Türkiye ile Cezayir arasında tıp alanındaki ilişkilerin yakın zamanda başladığını belirterek, bu kapsamdaki eğitim faaliyetinin de ilk defa gerçekleştiğini dile getirdi.

Hayyati, bu programın önemli kazanımlar sağladığını ifade ederek, TİKA'nın katkılarıyla bu tür programları ülke genelinde tekrarlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Forem Başkanı Hayyati, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği ile TİKA'nın Cezayir Koordinatörlüğüne teşekkürlerini sundu.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eşref Araç, Uzman Diyabet Hemşiresi Sergül Çelik Advan ve Diyetisyen Elif Beyza Çelebi tarafından 15-17 Ekim tarihleri arasında verilen eğitim programına Cezayirli 40 hemşire katılmıştı.