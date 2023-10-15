Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir'de diyabet hemşireliği eğitim programı düzenledi.

TİKA ile Cezayir Ulusal Sağlık ve Araştırma Geliştirme Vakfı (Forem) işbirliğinde düzenlenen diyabet hemşireliği programı, başkent Cezayir'deki bir otelde başladı.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eşref Araç, Uzman Diyabet Hemşiresi Sergül Çelik Advan ve Diyetisyen Elif Beyza Çelebi tarafından verilen eğitim programına Cezayirli 40 hemşire katılıyor.

Programın açılışında bir konuşma yapan Forem Vakfı Başkanı Mustafa Hayyati, ülkede şeker hastalığının yaygın olduğuna dikkati çekerek, bunun nedenlerinin ve bu bağlamda diyabet hemşireliğinin önemini vurguladı ve TİKA'ya teşekkür etti.

Öte yandan TİKA'nın Cezayir Koordinatörü Gökçen Kalkan ise programa yoğun bir ilgi olduğunu söyleyerek, ileride Cezayir'in başka kentlerinde de benzeri programların tekrarlanabileceğini dile getirdi.

Üç gün sürecek program, 17 Ekim Salı günü düzenlenecek sertifika dağıtım töreni ile sona erecek.