Tibet, Shanghai ve Jilin'e Kovid-19 ile Mücadele İçin Yardım Malzemesi Gönderdi

LHASA, 11 Nisan (Xinhua) — Bölgesel Ticaret Departmanı Müdür Yardımcısı Su Bin'e göre Tibet, yükselişe geçen Kovid-19 vakalarıyla mücadele eden Shanghai ve Jilin'e desteğini göstermek için, Shangai'ya 100 ton Tibet'in yerel spesiyalitesi olan yak eti ve 3.000 ton içme suyu, Jilin'e ise 5.000 ton içme suyu bağışlayacak. Yak eti bağışının ilk bölümü 12 Nisan'da Shanghai'a ulaşacak. Su, içme suyunun da Shanghai ve Jilin'e beş ila yedi gün içinde ulaşacağını söyledi. Shanghai ve Jilin, yıllardır Tibet'e eşleştirme yardımı yapıyor. Su, "Gönderilen yardım malzemelerinde Tibet'teki tüm etnik grupların sevgi ve özeni var. Bu bağış ile Shanghai ve Jilin halkının, bir an önce zorlukların üstesinden gelmesini umuyoruz." diye konuştu.

Xinhua / Sağlık