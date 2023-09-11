Tıbbi Onkoloji Uzmanı: Yeni nesil dizileme yöntemiyle kanser tedavisi kişiye özel hale geliyor

Tıbbi Onkoloji'de teknolojinin ilerlemesiyle birlikte yeni yöntemlerin uygulandığını ve kanser hücresinin genetiğinin ve moleküler altyapısının belirlenebildiğini söyleyen Doç. Dr. Gökmen Aktaş, kişiye ve tümöre özel tedavilerin önemini vurguladı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökmen Aktaş, Tıbbi Onkoloji'de, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte yeni yöntemlerin uygulandığını ve "yeni nesil dizileme" yöntemiyle kanser hücresinin genetiğinin ve moleküler altyapısının 600'den fazla kanserle ilişkili genetik mutasyon belirlenerek ortaya konulabildiğini bildirdi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi açıklamasına göre, kanser, sağlıklı hücrelerden gelişiyor ve kişiye ve kişinin tümörüne özel genetik şifreler taşıyor. Bu sebeple her kanserde, türü ve tedavi yöntemi aynı olsa da alınan sonuçlar farklı olabiliyor. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda kişiye ve tümöre özel tedaviler geliştirmek Tıbbı Onkoloji bölümü açısından oldukça önemli görülüyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Doç. Dr. Aktaş, Tıbbi Onkoloji alanında teknolojinin ilerlemesiyle birlikte yeni yöntemlerin uygulandığını ve "yeni nesil dizileme" ifade edilen yöntemle kanser hücresinin genetiğinin ve moleküler altyapısının 600'den fazla kanserle ilişkili genetik mutasyon belirlenerek ortaya konulabildiğini kaydetti.

Aktaş, onkolojik tedavilerde uygulanan yeni nesil dizileme yönteminin, bazen tümör hücresinden alınan bir biyopsiyle, bazen de hastadan alınan basit bir kan tahliliyle yapılabildiğini dile getirdi.

-"Geleneksel tedaviler ve kemoterapi ile birçok yan etki ortaya çıkabilmektedir"

Bu tahlillerin neticesinde ulaşılan genetik incelemenin sonucunda da bir analiz yapıldığını ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Bu analiz, hastalarımızın kişiye ve tümöre özel hangi tedavilerden ne kadar fazla fayda görebileceğini öngörebilmektedir. Bunun yanında verilen hangi tedavinin daha az yan etki yapabileceğini ve hastanın tedavisinin nasıl daha rahat geçirilebileceğiyle ilgili hekimlerin öngörüleri bulunabilmektedir.

Geleneksel tedaviler ve kemoterapi ile birçok yan etki ortaya çıkabilmektedir. Hastanın kan değerlerinde azalma, kusma gibi problemler meydana gelmektedir. Yeni nesil sekanslama adı verilen yöntem ile hastada hedefe yönelik bir tedavi belirlendiğinde, diğer bir ifade ile halk arasında 'akıllı ilaç' olarak bilinen bu ilaçlar sayesinde, tedavideki yan etkiler oldukça azalmaktadır.

Bu sayede oldukça iyi sonuçlar elde edilebilmektedir. Bunun yanında, hastanın bağışıklık sistemini güçlendirerek hastaların tedavi edilebildiği immünoterapilerimiz mevcuttur. Bu yöntem tek başına veya kemoterapi ve akıllı ilaçlarla birlikte kombinasyon şeklinde kullanıldığında olumlu, etkili, çok daha az yan etkiyle ve rahat bir tedavi süreciyle uygulama olanağına sahip olunmaktadır."