Terme İlçe Sağlık Müdürlüğü, Yunus Emre Mahallesi'nde Sağlık Taraması Gerçekleştirdi

Terme İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından erken teşhis amacıyla Yunus Emre Mahallesi'nde sağlık taraması düzenlendi. Vatandaşlar kontrolden geçirilirken kanser türleri hakkında bilgilendirme yapıldı ve sağlıklı yaşam broşürleri dağıtıldı.

Terme İlçe Sağlık Müdürlüğünce, erken teşhisle hastalıkları belirlemek amacıyla ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde sağlık taraması gerçekleştirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen tarama etkinliğinde vatandaşlar, belirlenen yere gelerek kontrolden geçirildi.

Ekiplerce meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak ile diğer kanser türleri hakkında bilgilendirme de yapıldı. Ayrıca, sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirici broşür dağıtılarak, toplumun sağlık bilincinin artırılması hedefleniyor.

Halk sağlığı uzmanı Yılmaz Yazıcı, Türkiye'de sık görülen kanser türleri hakkında farkındalığı artırıcı bilgilendirmede bulunduklarını belirterek, "İlçemizde bulunan 82 mahallede bu organizasyonu muhtarlıklarla iş birliği içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı kanser, özellikle erken tanı konusunda daha duyarlı davranmaya çağırıyoruz. Yaşı uygun tüm vatandaşlarımıza kanser taramalarını yaptırmaları hususunda duyarlı olmalarını öneriyoruz." dedi.

Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Ahmet Evce ise İlçe Sağlık Müdürlüğünden sağlık taraması talebinde bulunduğunu dile getirerek, "Talebimiz doğrultusunda ekiplerimiz gelerek yerinde muayene yaptı. Ekip arkadaşlarımıza mahallemiz adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.