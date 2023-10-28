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Terme Devlet Hastanesi'nde Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Terme Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı. Hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen programa hastane yönetimi, sağlık çalışanları ve personeli katıldı. Programda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Terme Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. İsmail Cihan Mutlu, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. 100. yıl pastasının kesilmesinin ardından program sona erdi.