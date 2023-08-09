Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi, deneyimli vatandaşlara sağlık ve huzur sunuyor

Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi, deneyimli vatandaşlara sağlık ve huzur içinde sıcak bir yuva olmaya devam ederken sosyalleşmeleri için de birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Merkezde sağlık hizmetleri, sosyal aktiviteler ve beslenme hizmetleri sunulmaktadır.

Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi, deneyimli vatandaşlara sağlık ve huzur içinde sıcak bir yuva olmaya devam ederken sosyalleşmeleri için de birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Tepebaşı Belediyesi, duyarlı vatandaşların desteklerini Eskişehir'e kazanım olarak sunmaya devam ederken, Özöğüt ailesi tarafından inşaat giderleri karşılanan Metin Özöğüt Yaşam Merkezi de faaliyetlerine devam ediyor.

Yaşamını merkezde sürdüren 50 deneyimli vatandaş, günlerini keyifli, sağlıklı ve huzurlu biçimde geçiriyor. Deneyimli vatandaşlar, merkezde bulunan atölyelerde düzenlenen resim, seramik gibi aktivitelerle de hem sanat ile iç içe oluyor hem de sosyalleşmenin keyfini yaşıyor. 2 kişilik odalardan oluşan ve 72 kişilik yatak kapasitesi ile hizmet veren tesiste 33 metrekarelik özel bakım odası yer alıyor.

YAŞAM KALİTELERİ DESTEKLENİYOR

Bodrum, zemin ve birinci kattan oluşan merkez; mutfak, çamaşırhane, soğuk hava deposu, sığınak, çok amaçlı salon, yemek salonu, dinlenme ve TV salonu, fizyoterapi ünitesi, atölyeler, sağlık ünitesi ve özel bakım odası gibi alanlarının yanında merkezden yararlanan sakinlerin sosyalleşmelerini sağlamak ve yaşam kalitelerini desteklemek için haftada 2 gün resim atölyesi, haftada bir gün müzik atölyesi, haftada 3 gün spor faaliyetleri de bulunuyor.

7 GÜN 24 SAAT SAĞLIK HİZMETİ

72 yatak kapasitesine sahip olan ve toplam 4 bin 684 metrekare inşaat alanı üzerinde oluşturulan merkezde deneyimli vatandaşların sağlıklı yaşam sürdürebilmeleri için günlük muayeneleri, ilaç takipleri ve sağlık kontrolleri 7 gün 24 saat yapılıyor. İhtiyaçları doğrultusunda fizyoterapist eşliğinde bedensel yaşlanmaları önleyici bireysel ve grup egzersizleri yapılıyor. Aynı zamanda da mental durumlarındaki yaşlanma etkilerini en aza indirmek için uzmanlar tarafından bireysel ve grup çalışmaları uygulanıyor. Ayrıca merkezden yararlanan deneyimli vatandaşların düzenli beslenmelerini sağlamak amacıyla diyetisyen kontrolünde 3 ana öğün yemek hizmeti bulunuyor.

Merkezde kalan vatandaşlar da Özöğüt ailesine ve Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletiyor.

"SAĞLIĞA ÇOK ÖNEM VERİYORLAR"

Merkez sakinlerinden Musa Başaran, "Eşimden ayrıldıktan sonra köyde yaşıyordum. Köyde yalnız olduğum için burayı seçtim. Kendi işimi görebiliyorum ama burası benim için daha verimli. Sosyal aktiviteleri çok. Resim var, spor var en güzeli sağlık var. Sağlık çok güzel, çok önem veriyorlar, hep takip ediyorlar. İmkanı olan, yalnız olan arkadaşlar, aktivitelere karışmak, spor yapmak, kendini geliştirmek isteyenler için burası ideal bir yer" dedi.

"BURADA YALNIZ DEĞİLİZ, BİR AİLE GİBİYİZ"

Deneyimli vatandaşlardan Şükran Oklay, "Aydın Sökeliyim. 1 yıldır da buradayım. Burada arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Birçok aktiviteye katılıyorum. Müzik var, koro halinde şarkılar söyleniyor. Resim dersine katılıyoruz. Güzel geçiyor. Personelin hepsi çok iyi, hiçbir sıkıntımız yok. Genel olarak memnunum, bilhassa sağlık konusunda. En ufak bir hastalığımız olduğunda hemen ilgileniyorlar. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Burada yalnız değiliz bir aile gibiyiz" ifadelerini kullandı.

"BURASI YAŞANILABİLECEK BİR YER"

Ayhan Tuncer, "95 yaşındayım. Buraya bu sene tayin oldu oğlum. Ben de onunla beraber geldim, buraya yerleştim. Benim gözlerimden dolayı bazı şeyleri yapamamam ve yalnız kalamamamdan dolayı tavsiye üzerine buraya geldim. Merkezi araştırdık. Birkaç yeri gezdik, burayı gezdik, odalarımızı gördük çok beğendik. İdari sistemi beğendik, arkadaşların bir kısmını gördük beğendik. Burada kalmaya karar verdim. Gözlerimdeki rahatsızlıktan dolayı ilaçlarımı doğru kullanamadığım için sağlık personeli bu konuda da yardımcı oluyor. Şimdi hiç şaşırmadan ilaçlarımı veriyorlar. Burada çok iyi vakit geçirebiliyorum. Benim yaşımdaki biri için çok iyi vakit geçirilebilecek ve yaşanılabilecek bir yer" diye konuştu.

Ali Sandık, "Bu merkez çok iyi. Çok iyi bakıyorlar. Burada zaman sohbetle aktivitelerle geçiyor" derken Abdullah Akgöz, "Bir buçuk yıldır buradayım, çok memnunuz. Yurtdışındaki yerleri de gördüm. Burası son limanımız değil evimiz. Spor var, etkinlikler var, resim yapabiliyoruz. Ben çok memnunum" diye konuştu

Zincirlikuyu Mahallesi'nde bulunan Metin Özöğüt Yaşam Merkezi hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 313 00 58 veya 0 (222) 211 40 00/1416 numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor.