Tepebaşı Belediyesi İşitme Engelli Çocuklar İçin Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi Düzenledi

Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi iş birliğiyle, 5 yaş üzeri işitme engelli çocuklar için ücretsiz akıl ve zeka oyunları atölyesi düzenlendi. Atölyede mangala, satranç ve pentago gibi zihin geliştirici oyunlar oynandı.

Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi tarafından 5 yaş üzeri işitme engelli çocuklar için ücretsiz olarak akıl ve zeka oyunları atölyesi düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi, düzenlediği etkinlikler ile kent çocukları için yararlı faaliyetler gerçekleştirmeyi sürdürüyor. 5 yaş üzeri işitme engelli çocuklar için de Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi iş birliği ile ücretsiz olarak akıl ve zeka oyunları atölyesi gerçekleştirildi. Çocukların bilişsel yetkilerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen atölyede, mangala, satranç ve pentago gibi zihin geliştirici oyunlar oynandı. Nebahat Tunç tarafından verilen atölyeye katılan çocukların velileri düzenlenen atölye çalışması için Tepebaşı Belediyesi'ne ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi'ne teşekkürlerini iletti.