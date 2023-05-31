Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri 65 Yaş Üstü Vatandaşlara Destek Veriyor

Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV), 2012'den bu yana 65 yaş üstü kimsesiz vatandaşlara desteğini sürdürüyor. TEBEV ekipleri, bünyesindeki 347 vatandaşı yalnız bırakmıyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren TEBEV, eczane ve market alışverişine kadar pek çok hizmet veriyor.

Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV), 2012'den bu yana 65 yaş üstü kimsesiz vatandaşlara desteğini sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik evde sağlık ve bakım hizmetleri uygulaması TEBEV, Mart 2012'den bu yana vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. TEBEV ekipleri, bünyesindeki 347 vatandaşı yalnız bırakmıyor.

Ekipler tarafından evde verilen sağlık hizmetleri kapsamında tansiyon, ateş, şeker ölçümleri yapılırken tıbbi malzeme desteği sağlanıyor. Ekipler ayrıca vatandaşların kullandıkları ilaçların takibi, sağlık durumları ve dikkat edilmesi gereken konuları hakkında da bilgilendirmede bulunuyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren TEBEV, eczane ve market alışverişine kadar pek çok hizmet veriyor. TEBEV görevlileri, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek resmi kurumlardaki işlemlerini takip ediyor.

TEBEV'in hizmetlerinden 65 yaş üstü yaşlılar, tedaviye yönlendirilmesi gereken mağdur hastalar, yalnız yaşayıp kendi bakımını sağlayamayanlar, yatalak durumda olanlar, evde sağlık bakımına ihtiyaç duyan hastalar, sosyal güvencesi bulunmayanlar ve sağlık hizmetine ulaşamayan vatandaşlar yararlanabiliyor.